أطباء ألمان: المعارض الروسي نافالني لا يزال في الغيبوبة

أكد مستشفى Charite الألماني الذي يعالج فيه المعارض الروسي ألكسي نافالني أنه لا يزال في الغيبوبة الاصطناعية حيث سجلت حالته الصحية بعض التحسن لكنها تظل دون تغير ملموس.
وأضاف المستشفى في بيان صدر اليوم الجمعة، أن نافالني لا يزال يرقد في قسم العناية المركزة ويخضع للتنفس الاصطناعي، وأنه لا يوجد تهديد خطير لحياته.
وأكد أن "العواقب طويلة المدى للتسمم الحاد الذي تعرض له تبقى غير واضحة كما كان من قبل"، مشيرا إلى أن أعراض "الأزمة الكولينية" التي يعانيها في تراجع.
ونقل نافالني إلى مستشفى في مدينة أومسك الروسية يوم 20 أغسطس الجاري إثر دخوله في غيبوبة على متن طائرة متجهة إلى موسكو.
وبناء على نتائج الفحوصات قالالأطباء الروس إن السبب الرئيس لحالة نافالني يعود إلى اضطرابات أيضية أدت إلى انخفاض حاد لمستوى السكر في الدم.
ولم يتمكن الأطباء في أومسك من تحديد سبب تلك الاضطرابات، وأكدوا أنهم لم يعثروا على أي سموم في دم نافالني وبوله.
وبعد يومين من دخوله المستشفى، نقل بالطائرة إلى مستشفى Charite في برلين بناء على طلب عائلته حيث شخص الأطباء هناك مبدئيا أنه تعرض للتسمم بمادة تابعة لمجموعة مثبطات الكولينستريز.
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