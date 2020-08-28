لا جديد.. مصر تعلن فشل مفاوضات سد النهضة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 21 دقيقة

انتهت جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث حول الية ملئ وتشغيل السد التى أنشئته أديس أبابا ويمثل خطراً كبيرا على الحقوق المائية للقاهرة والخرطوم. .

وأعلنت مصر، الجمعة، فشل التوصل لصيغة مشتركة في مفاوضات سد النهضة .

وذكرت وزارة الموارد المائية المصرية،أنه عقد اليوم بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة اجتماعا برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي وبحضور مراقبين من الدول الاعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، لبحث الوصول لصيغة مشتركة حول سد النهضة .

و بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء حيث استعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول الثلاثة.

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وذكرت الوزارة أن عدم التوافق بين الدول الثلاثة استمر حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة والمُعدة بواسطة الدول الثلاثة حيث لم ترق بعد إلى عرضها على هيئه مكتب الإتحاد الإفريقي برئاسة جنوب افريقيا.

وكشفت الوزارة أنه وبعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، توافق وزراء المياه في نهاية الاجتماع على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

وكانت الوزارة قد أكدت قبل أيام أن الخلافات ما زالت قائمة حول سد النهضة.

وقال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية المصرية في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” إن الدول الثلاث تبادلت مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل السد وآليات العمل، والتي على أساسها يمكن تلافي أي نواحي سلبية ويمكن الوصول لصيغة توافقية لنصوص نهائية تجمع مقترحات الدول الثلاث في اتفاقية شاملة ووافية ومحققة لمصالح كل دولة.