العدد 3276-29 غشت مستشفى السويسي في الرباط ينصب خياما كبرى لاحتضان التجارب السريرية للقاح كورونا مديرية الأمن: تفاعلنا مع مقطع مصور لخلاف بين شخصين أحدهما مفتش شرطة ممتاز

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