مصادر إعلامية: الرئيس الفرنسي ماكرون ينوي زيارة الفنانة فيروز في لبنان

أفادت تقارير إعلامية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يعتزم زيارة الفنانة فيروز في لبنان، خلال زيارته المرتقبة للبلد، مطلع شتنبر المقبل.

ونقلت التقارير الإعلامية الخبر عن الصحافي في محطة “فرانس 24 عربي”، وسيم الأحمر، الذي غرد على “تويتر”، اليوم الجمعة: “الرئاسة الفرنسية تؤكد نية ماكرون زيارة السيدة فيروز في انطلياس لدى وصوله إلى بيروت الاثنين”.

ومما يروج حول زيارة ماكرون، أنه سيزور بيروت للاحتفال بمائوية إعلان دولة “لبنان الكبير”، حيث سيزرع أرزة، ضمن مراسيم الاحتفال.

وراجت أنباء عن تدهور الحالة الصحية لفيروز المختفية عن الأنظار، لكن ابنتها نفتها بشكل كلي، وأكدت أن مصدرها حساب ينتحل صفة أحد أبناء فيروز.