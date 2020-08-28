تعتمد التمييز الايجابي.. وزارة أمزازي تكشف خطة تدبير الدخول المدرسي في زمن كورونا

أصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة حول تنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة “كوفيد 19”.

وشملت المذكرة، خطة عمل لتدبير الدخول المدرسي الجديد، في ظل التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، وتأثيرها المباشر على القطاع التعليمي.

وشددت المذكرة على ضرورة تأمين الحق الأساسي في التعليم، كيفما كانت الظروف مع مراعاة الحق في الحماية الصحية خلال هذه الظرفية الإستثنائية.

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وأبرزت المذكرة أنه سيتم اعتبار نمط التعليم الحضوري بشكل أساسي، ونمط التعليم عن بعد بشكل استثنائي، مشيرة في السياق ذاته أن الظروف الوبائية الصحية جعلت التعليم عن بعد هو الأساس تغليبا للصحة.

وأوضحت المذكرة، أنه سيتم تنويع الأنماط التربوية بما يتناسب والوضعيات الوبائية لمختلف المناطق، وتحدثت عن “إعمال الجهوية والمقاربة المجالية في اختبار وتنزيل النمط التربوي الملائم، من خلال تخويل السلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية الصلاحيات الكاملة لذلك، باستحضار الوضعية الوبائية والخصوصيات المجالية والتربوية والاجتماعية والاقتصاية لكل منطقة”.

وتابعت الوزارة، “سنضمن جاهزية كل مؤسسة تعليمية للانتقال من نمط تربوي لآخر على مدار الموسم الدراسي، وسنختار التمييز الايجابي للوسط القروي ولفائدة شريحة الأطفال الأكثر هشاشة وتأثرا بتداعيات الوضع”.