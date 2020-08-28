3 غرقى من الضفة الغربية في يافا: مصرع رجل وبحث عن آخر

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّض 3 أشخاص من الضفة الغربية، للغرق، في يافا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما تسبب بمصرع أحدهم، فيما ذكرت المصادر الطبية، أن عمليات البحث، جارية عن ثانٍ، فيما وُصِفت إصابة الثالث بالطفيفة.
ولقي رجل يبلغ من العمر أربعين عاما مصرعه، بعد فشل محاولات إنعاشه، من قِبل طاقم طبي وصل إلى المكان.
وجاء في التفاصيل أن الأشخاص الثلاثة تعرّضوا للغرق أثناء سباحتهم.
وذكر ناطق باسم "نجمة داوود الحمراء"، أنه تمّ التبليغ "في الساعة 21:04 (التاسعة وأربع دقائق)، عن غرق 3 رجال من سكان (الضفة الغربية)، في منطقة ’دان’ في تل أبيب".
وأضاف في وقت سابق: "تمّ سحبُ رجلين من المياه. يقدم المسعفون (...) الرعاية الطبية لرجل يبلغ من العمر 40 عامًا ويقومون بإجراء عمليات الإنعاش له (لم تكن وفاته قد أُعلنت)، بالإضافة إلى تقديم علاج لرجل يبلغ من العمر 35 عامًا إصابتهُ طفيفة".
وأشار في بيانه، إلى أنه؛ "يجري تفتيشٌ عن رجل ثالث"، دون أ، يذكر كم يبلغ من العمر.
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