شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 7379 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 274456 إصابة. وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية في بيانها إلى تسجيل 20 حالة وفاة إضافية بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 30596 وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

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