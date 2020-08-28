شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أفريقيا تتجاوز 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفع بدول القارة الأفريقية إلى 1220511 حالة.
وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية بلغ 28850 حتى اليوم.
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