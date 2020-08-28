شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: افتتاح المساجد في المدن الصناعية والعمالية "تدريجيا" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت هيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات اليوم عن البدء بالعودة التدريجية لافتتاح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية. وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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