اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن مكافحة حريق اندلع في مخزن للمواد المنزلية اثر النزاع العشائري شرق بغداد. وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بإشراف ميداني مباشر من قبل اللواء كاظم سلمان بوهان مدير عام الدفاع المدني وبمشاركة اكثر من ١٥ فرقة اطفاء، كافحت فرق المديرية حادث حريق اندلع في معرض ومخزن للمواد المنزلية بمساحة ٢٥٠٠م".



واضافت ان "الحريق اندلع اثر نزاع عشائري بين طرفين في منطقة حسينية المعامل وسط العاصمة بغداد".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني تكافح حريقا اندلع في مخزن للمواد المنزلية اثر النزاع العشائري شرق بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.