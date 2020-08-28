بعد خمس سنوات.. فرنسا تبدأ محاكمة المتهمين في هجوم شارلي إبدو

وقُتل 17 شخصا في ثلاثة أيام من إراقة الدماء مثلت الموجة الأولى من سلسلة هجمات دموية شنها متشددون في فرنسا، أودت بحياة عشرات آخرين.

وفي السابع من كانون الثاني/يناير 2015، فتح الشقيقان سعيد وشريف كواشي النار في مكاتب شارلي إبدو، وهي مجلة أسبوعية تمثل رسومها عن العرق والدين والسياسة اختبارا لمدى ما يمكن أن يقبله المجتمع باسم حرية الرأي. وقتل الشقيقان 12 شخصا.



وفي اليوم التالي قتل أحمدي كوليبالي، وهو قريب لشريف كواشي، ضابطة شرطة. وفي التاسع من كانون الثاني/يناير، قتل كوليبالي أربعة رجال يهود في متجر شرق باريس.

وقتلت الشرطة الثلاثة في مواجهات منفصلة.

وفي تسجيل مصور، قال كوليبالي إن الهجمات كانت منسقة ونفذت لحساب تنظيم الدولة الإسلامية. وأعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتمركز في اليمن مسؤوليته عن هجوم شارلي إبدو.

وقالت زينب الغزوي (38 عاما)، التي تركت عملها الصحفي في شارلي إبدو بعد عامين من وقوع الهجوم، إنها تأمل في أن تبقى ذكرى زملائها القتلى حية باعتبارهم أناسا مثقفين ومهذبين.



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وأضافت: ”إذا كانوا (المهاجمون) ارتكبوا هذه المذبحة فذلك لأنهم يؤمنون بفكر، وهذا الفكر لا بد من محاكمته وهو ما أنتظره“.

واتُهم المتواطئون المزعومون بجرائم، من بينها توفير الأسلحة للمهاجمين وعضوية منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب. ومن بين الأربعة عشر متهما سيُحاكم ثلاثة غيابيا وربما يكونون توفوا.

ويُعتقد أن حياة بومدين شريكة كوليبالي في ذلك الوقت، والشقيقين محمد ومهدي بلحسين سافروا قبل الهجمات بقليل إلى مناطق في سوريا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

ومن بين من سيمثلون أمام المحكمة، علي رضا بولات الذي يتهمه المحققون بأنه ساعد المهاجمين الثلاثة على جمع أسلحتهم وذخائرهم، ويواجه السجن مدى الحياة إذا أدين.