خوف يسود الإخوان بتركيا بعد القبض على عزت.. «لم نتواصل معه».. وارتباك بصفوف الجماعة.. كواليس اصطياد «الصقر»

فجر اليوم الجمعة، انطلقت عملية الصيد الثمين التي قامت بها أجهزة الأمن والمعلومات للقبض على محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وأعلنت وزارة الداخلية نجاحها في القبض عليه، من خلال عملية أمنية أطلقت عليها اسم "صيد الصقر".

ووفق بيان وزارة الداخلية، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه، على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.

معلومات أخرى وصلت لأجهزة الأمن تفيد بتواجد محمود عزت في مدينة القنايات بالشرقية شمال البلاد، وتم اقتحام عدة مقار وأماكن يختبئ فيها، ولكنه كان يختفي ويهرب قبل القبض عليه. حسبما نشر موقع "العربية-نت".

وكشفت المعلومات أن عزت كان يتواصل مع شخصين من جماعة الإخوان داخل مصر، وهما محمد عبدالرحمن، مسؤول اللجنة الإدارية بالجماعة، ومحمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق في عهد الإخوان، وتم القبض على بشر أولاً، ثم محمد عبدالرحمن حيث أُلقي القبض على الأخير الذي كان رئيس اللجنة الإدارية العليا المسؤولة عن نشاط الجماعة في مصر. وقام ضباط الأمن الوطني بالقبض عليه في إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، أثناء قيامه بعقد اجتماع تنظيمي، كما تم ضبط كل من جلال مصطفى، ومحمد عامر، وعمرو السروي، وأحمد جاب الله، وعزت السيد عبدالفتاح، وحمدي الدهشان.

وظلت أجهزة الأمن تتابع وترصد أي معلومات حول تنقلات ومراسلات محمود عزت حتى التقطت معلومة بتواجده في التجمع الخامس، وأنه يتنقل بين عدد من الشقق والفيلات هناك، ويستخدم تطبيقات إلكترونية مشفرة لتفادي تتبع تواصلاته مع قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، وإدارة حركة أموال واستثمارات الجماعة، ومشروعاتها في كل دول العالم، ويتواصل مع قيادات الجماعة الهاربين في قطر وتركيا، بل يدير مقر التنظيم الدولي في العاصمة البريطانية لندن.

تأكدت المعلومات حول اختباء محمود عزت في فيلا بالتجمع الخامس مكونة من بدروم وطابق أرضي وطابقين علويين، ويقيم معه أحد أقاربه الذي يتولى خدمته، وعلى الفور تمت مداهمتها فجر اليوم الجمعة والقبض على القيادي الإخواني البارز.

ووفق ما ذكرت وزارة الداخلية، فقد أسفرت عمليات تفتيش الفيلا عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحوي العديد من البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته، وإدارته قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلًا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

من جانبها، اعترفت جماعة الإخوان باعتقال عزت، واصفة إياه بأنه قامة من قامات العمل الوطني والإسلامي، حسب تعبيرها.

وروجت الجماعة في بيان رسمي لها بأن عزت مصاب بأمراض مزمنة، وأنها تخشى على حياته، مطالبة بأن يتم التحقيق معه بمعرفة النيابة العامة، وبمباشرة من قاضيه الطبيعي.

Advertisements

وقالت إن إعلان القبض على محمود عزت يستهدف توجيه ضربة جديدة لمعنويات أفراد الجماعة، كما هو الحال من قبل في اعتقال المرشد العام واغتيال الدكتور محمد كمال مسؤول الجناح المسلح داخلها، إلا أنها متماسكة وقادرة على الحفاظ على وحدة صفها.

ويقول عمرو فاروق، الباحث في شؤون الإسلام السياسي، إن القبض على عزت يمثل ضربة قاصمة لجماعة الإخوان ومركز ثقلها الرئيسي، فعزت هو المسيطر والمحرك الفعلي لسياسات وأموال الجماعة، وقد تسفر عملية القبض عليه والتحقيقات معه عن الكشف عن كل تفاصيل العالم السري والغامض للجماعة، ويؤدي لتفكيك قواعدها.

ويضيف لـ"العربية.نت" أن عزت استلهم في طريقة اختبائه تجربة فرج النجار، أحد قيادات التنظيم الخاص لجماعة الإخوان في الخمسينيات، وكان من أبرز العناصر التي تقوم بتخزين الأسلحة والقنابل في منزله ومنزل نجل شقيقته، وهرب من أجهزة الأمن وظل مختفيا منذ العام 1954 وحتى يوليو من العام 1975، عقب صدور عفو من الرئيس السادات عن قيادات وعناصر جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن اعتقال عزت يمكن أن يؤدي إلى نتيجة مفادها "ظهور انشقاقات وصراعات علنية بين قيادات الجماعة، قد تنهي تماما ما تبقى منها".

حالة من الخوف تعيشها قيادات وعناصر جماعة الإخوان في تركيا، بعد الضربة التي وجهتها أجهزة الأمن للجماعة من خلال القبض على محمود عزت، القائم بعمل مرشد الجماعة، وسط اتهامات متبادلة بالتورط في اختراق وسائل التواصل معه ما ساهم في التوصل لمكانه واعتقاله.

وخلال الساعات القليلة الماضية، وعقب القبض على عزت، انهالت الأسئلة والاستفسارات من عناصر الجماعة إلى قياداتها في تركيا، مطالبين بتفسير حول كيفية نجاح أجهزة الأمن في اختراق وسائل التواصل مع محمود عزت، سواء إلكترونياً أو هاتفياً وتمكنها من القبض على الرجل الذي يُعد مخزن أسرار الجماعة ومحركها الفعلي عقب القبض على محمد بديع المرشد العام. كما تساءل عناصر الإخوان في تركيا هل تم القبض على عزت بإيعاز وتسريب من قيادات بارزة في الجماعة للتخلص منه وتعيين شخص آخر مكانه خاصةً أن عزت يدير استثمارات الجماعة الضخمة والتي تقدر بمليارات الجنيهات.

إثر هذه التساؤلات، أصدر المتحدث الرسمي باسم الإخوان طلعت فهمي بياناً رسمياً اليوم الجمعة لتهدئة تلك المخاوف، أكد فيه انقطاع الاتصالات بمحمود عزت، مضيفاً أن الجماعة تقوم بـ"تسيير أعمالها بصورة طبيعية ومؤسسية" دون أن تتأثر بغياب قائد من قادتها.

يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات لإبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان في مصر، أكد فيها أن "الجماعة لا تزال بخير وبابها مفتوح لمن يريد العودة إليها"، مقراً بوجود "بعض المشاكل" لدى عناصر الإخوان في الخارج يتم "الاجتهاد في حلها". كما أكد أن الآلاف من عناصر الإخوان الفارين للخارج "في محنة".

كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على محمود عزت صباح اليوم الجمعة، حيث أصدرت وزارة الداخلية بياناً قالت فيه إنه "وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخراً وكراً لاختبائه"، وذلك على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم على الترويج لها بتواجده خارج مصر بهدف تضليل أجهزة الأمن.

وقال بيان الداخلية إنه تمت مداهمة الشقة وضبط عزت، وقد أسفرت عملية التفتيش عن العثور في الشقة على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين تواصل عزت مع قيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج مصر.