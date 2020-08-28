شكرا لقرائتكم خبر عن خبير فى شؤون الإرهاب: القبض على محمود عزت بمثابة كنز معلومات عن الإخوان (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى أمين، خبير شؤون الجماعات الإرهابية، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ضربة قوية للجماعة، وسيعاني من آثار تلك الضربة لفترة طويلة، خاصة وأن "عزت" هو الرجل الأقوى في التنظيم، وهو المسؤول عن تنصيب المرشد محمد بديع، وتولى إدارة التنظيم لفترة طويلة بالتنسيق مع خيرت الشاطر، والذي يعتبره أستاذه، حيث كان يلقن خيرت الشاطر بما يجب أن يفعله لفترة.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الآن الذي يذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه استقر لفترة في في بريطانيا، وهو ما جعله يوثق علاقه بإبراهيم منير وعناصر التنظيم في الخارج، وهو المسؤول عن إنشاء ما يعرف بالخلايا النوعية ومتابعة أداءها، وإنشاء المكاتب الإدارية والمجموعات التنظيمية في الجماعة، وتم اكتشافه من قبل الأجهزة الأمنية من خلال الشبكات المغلقة التي كان يتواصل بها مع باقي أعضاء التنظيم الإرهابي.

وأوضح أنه أجهزة الأمن وجدت كنزا للمعلومات، حيث أنه يمكن رصد التمويل القكطري والتركي للتنظيم، وقنوات التواصل وعناصره في تركيا، وسيكشف ذلك عن معلومات كبيرة جدا داخل وخارج مصر وباقي عناصر التنظيم، وطبيعة العلاقة بين الخلايا النوعية التي خرجت بعد ثورة 30 يونيو ومارست العنف، وعلاقتها بحركة حسم، مؤكدا أنه كنز من المعلومات حول تكوينات وبقايا جماعة الإخوان المسلمين.