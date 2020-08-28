إسرائيل تسيّر أول رحلة جوية تجارية إلى الإمارات الإثنين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ 46 دقيقة

الامارات ستستقبل اول رحلة مباشرة من اسرائيل

اثر اتفاق تاريخي للتطبيع بين الامارات واسرائيل، اعلن مسؤولون الجمعة إن وفدا اسرائيليا- أميركيا سيكون على متن أول رحلة جوية تجارية يتم تسييرها بين البلدين الإثنين.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الوطنية الاسرائيلية العال إن “وفدا اسرائيليا رسميا سيتوجه الى أبوظبي في رحلة مباشرة للمرة الأولى لطيران العال”، مشيرا الى تحديد يوم الإثنين موعدا للرحلة.

وسيكون جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، من ضمن الوفد الأميركي مع مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين.

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واعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق هذا الأسبوع أن مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شباط سيكون على رأس “الوفد المهني”.

وأضاف مكتب نتنياهو أن المحادثات في أبوظبي ستسعى لإيجاد سبل لتعزيز التعاون في مجالات تشمل الطيران والسياحة والتجارة والصحة والطاقة والأمن.

وأعلنت إسرائيل والإمارات عن توقيع اتفاق في 13 آب لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك رحلات تجارية مباشرة بين تل أبيب ودبي. وقال نتنياهو إن إسرائيل “تعمل على تمكين الرحلات الجوية المباشرة من المرور فوق السعودية”، حليفة الولايات المتحدة المقربة من الإمارات. ولم يكن واضحا ان كانت رحلة الإثنين سوف تعبر الاجواء السعودية.

وفي حزيران هبطت طائرة إماراتية تابعة لطيران الاتحاد في تل أبيب محملة بمساعدات طبية للفلسطينيين لمواجهة وباء كوفيد-19، لكنها لم تكن تعتبر رحلة تجارية. ورفضت السلطة الفلسطينية هذه المساعدات قائلة إن الرحلة تمت من دون تنسيق معها.