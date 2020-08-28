كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين قوات التحالف نقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الجمعة من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران”.

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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية يدمّر طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقها الحوثيّون صوب نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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