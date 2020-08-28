وزير خارجية ألمانيا: سنفرض عقوبات على روسيا لو ثبت تورطها بتسميم أليكسي نافالني

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 8:44 مساءً

كشف وزير ألماني ، الجمعة ، عن عزم بلاده فرض عقوبات على روسيا لو ثبت تورطها بقضية تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني .

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية كانت مسؤولة عن تسميم المعارض أليكسي نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف ماس: “فيما يتعلق بقضية (أليكسي) نافالني.. سنتصرف كما فعلنا في قضية مقتل تيرجارتن”، في إشارة لطرد ألمانيا موظفين بالسفارة الروسية بسبب عدم تعاون موسكو في تحقيق بشأن مقتل مواطن جورجي في متنزه في برلين.

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وقد سجّل الوضع الصحي لنافالني “بعض التحسن”، حسب ما أعلن المستشفى الذي يعالج فيه في برلين اليوم الجمعة، بعد تعرضه لتسميم في روسيا، كما تقول السلطات الألمانية.

وقال مستشفى “شاريتيه” في بيان، إنه “سجل بعض التحسن في العوارض” الناجمة عن تناول “مثبطات إستيراز الأسيتيل كولين”، موضحاً أن نافالني ما زال في غيبوبة اصطناعية ويخضع لدعم تنفسي.

يذكر أن نافالني، المحقق في قضايا الفساد في روسيا وهو أحد أشرس معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سقط مريضاً على متن رحلة عائداً إلى موسكو من سيبيريا منذ نحو أسبوع ونقل إلى مستشفى في مدينة أومسك السيبيرية بعد أن هبطت الطائرة اضطرارياً.

ونهاية الأسبوع الماضي، نقل إلى مستشفى “شاريتيه” في برلين، حيث عثر الأطباء على آثار “مثبطات الكولين” في جسمه.

يذكر أن مثبطات الكولين الموجودة في بعض الأدوية والمبيدات الحشرية وغازات الأعصاب الكيمياوية، تمنع تكسير مادة كيمياوية مهمة في الجسم هي الأسيتيل كولين، وهي ناقل عصبي بين خلايا الأعصاب. ويعالج نافالني بمادة “الأتروبين”.