كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 09:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا.. إصابة 4 أشخاص بكورونا خلال مؤتمر للحزب الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولون بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إصابة إصابة 4 أشخاص مشاركين في مؤتمر الحزب الجمهوري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد أن أثبتت الفحوصات إصابتهم.

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وأوضح الحساب الرسمي لمقاطعة ماكلنبورغ على "تويتر" أن اثنين من الحضور واثنين من فريق التنظيم أصيبوا بالفيروس "وجرى عزلهم فورا"، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر.

وسيواجه ترامب ونائبه مايك بينس، المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي يخوض الانتخابات إلى جانب المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس.