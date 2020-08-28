مستشفى السويسي في الرباط ينصب خياما كبرى لاحتضان التجارب السريرية للقاح كورونا

صور: عبد الله ايت شريف

تسارع وزارة الصحة الخطى، لإكمال استعداداتها لإطلاق التجارب السريرية المتعلقة بلقاح كورونا، والتي ستمنح جرعاتها لعدد من المتطوعين.

وفي هذا السياق، نصبت بالقرب من مستشفى السويسي بالرباط، خيام كبرى جرى تجهيزها لاحتضان التجارب، التي وافق المغرب مؤخرا على استضافتها بتنسيق مع مختبرات دولية، في مسعى للحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس في آجال مناسبة.

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وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد أعلن في تصريحات صحفية الإثنين الماضي، أن “المملكة ستنخرط، وعلى غرار عدد من الدول ومع عدة دول، في تجارب سريرية لهذا اللقاح، نظرا لتوفرها على الترسانة القانونية الكافية لتأطير هذا اللقاح”.

وأضاف بأن هذا القرار هو “من أجل تمكين المغرب من تحقيق الاكتفاء الذاتي أولا، والتموقع للحصول على الكمية الكافية من اللقاح في الوقت المناسب ثانيا، وأيضا لتحويل الخبرة حتى يتمكن في المستقبل العاجل القريب من تصنيع اللقاح”.

جدير بالذكر أن عددا من البلدان الغربية والشرقية سرعت من وثيرة سباقها نحو الفوز بأكبر حصة من مبيعات اللقاحات الجاري تطويرها في المراحل النهائية، وذلك في الوقت الذي تتصاعد في حالات الإصابة والوفيات على المستوى العالمي بشكل قياسي.