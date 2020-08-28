مغني الراب لبنج يحضر لعمل جديد رفقة فنانة استعراضية

يحضر مغني الراب “لبنج” لإصدار عمل جديد، سيكون مشتركا مع المغنية الاستعراضية غيثة الحمامصي.
وأفادت مصادر “اليوم 24” أن لبنج، وغيثة أنجزا الفيديو كليب الخاص بالعمل، أخيرا، في مدينة الدارالبيضاء، غير أنهما لم يعلنا موعد طرحه بعد.
وسبق للبنج أن قدم أغان مشتركة مع مغنيين خارج ميدان الراب، منهم ميديو بلحبيب، ومنعم السليماني، الذي كسب شهرة واسعة بعد تعاونه معه.
وفي المقابل، يعتبر الديو مع لبنج أول عمل مشترك لغيثة لحمامصي، التي تصنف نفسها فنانة استعراضية، وتملك في مسيرتها عملين غنائيين، وبعض المشاركات في التمثيل.
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