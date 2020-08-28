التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1404 بكورونا.. أكثر من نصفها بالبيضاء ومراكش وفاس

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1221 الجديدة، 73 بالمائة منها في أربع جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 534 حالة، من بينها 428 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و32 بالنواصر و20 بالجديدة و14 بمديونة و13 ببرشيد و10 بالمحمدية، و9 سطات و3 ببنسليمان وحالة واحدة بسيدي بنور.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 271 حالة جديدة، من بينها 219 حالة بمراكش، و22 حالة بشيشاوة و11 بكل من الصويرة والرحامنة و5 حالات باليوسفية وثلاث حالات بآسفي.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 159 حالة، من بينها حالة 79 حالة بمدينة فاس، و37 بمكناس و16 بتازة و11 ببولمان وصفرو و3 حالات بتاونات وحالتان بمولاي يعقوب.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 116 حالة جديدة، منها 32 بسلاو31 حالة بالرباط ثم 26 حالة بالصخيرات تمارة و18 حالة بالقنيطرة، و5 حالات بسيدي سليمان و4 حالات بالخميسات.

وسجلت 95 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، ثم 82 حالة بجهة الشمال، و42 حالة بدرعة تافلالت، ثم 34 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و32 حالة بجهة سوس ماسة، و22 حالة بجهة الشرق، ثم 13 حالة بجهة كلميم واد نون، و4 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ عدد الحالات النشطة 14388، لينخفض قليلا وأصبح 39,6 لكل 100 ألف نسمة، يوجد أكبر عدد منها في جهة الدار البيضاء سطات، تليها جهة مراكش آسفي ثم جهة ف

Advertisements

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 191، من بينها 44 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1404 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 58489 حالة، منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي بلغ 161 صابة لكل 100 ألف نسمة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الإصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4 لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 41 حالة وفاة في 24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 1052 حالة.

وتم تسجيل 1148 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 43049 متعاف.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.