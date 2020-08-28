سيرلانكا تمنع استيراد البلاستيك حمايةً للفيلة والأيائل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعتزم سريلانكا منع استيراد المنتجات البلاستيكية لحماية الفيلة البرية والأيائل، التي تنفق بسبب تناولها في مكبات النفايات، على ما أعلنت وزارة البيئة اليوم، الجمعة.
ويشكل البلاستيك في مكبات النفايات السريلانكية سببا رئيسيا لنفوق الفيلة، إذ أظهرت عمليات تشريح أن كيلوغرامات من هذه المنتجات تبقى في أمعاء هذه الحيوانات بعد نبشها من القمامة.
وقال وزير البيئة السريلانكي، ماهيندا أماراويرا، أمام البرلمان إن المشرّعين السريلانكيين يعملون على سنّ قانون يفرض حظرا على استيراد المنتجات البلاستيكية، التي ينتهي بها المطاف في المكبات. ومن المتوقع إحالة القانون للتصويت في الأشهر المقبلة وفق مصادر رسمية.
وأوضح أماراويرا لـ"فرانس برس" بُعيد هذا الإعلان أن "المواد البلاستيكية تلحق أذى بالغا بثروتنا الحيوانية بما يشمل الفيلة والأيائل".
وحظرت سريلانكا منذ 2017 صنع أو استيراد البلاستيك غير القابل للتحلل الحيوي المستخدم في تغليف الأطعمة أو للأكياس البلاستيكية.
وأشارت الوزارة إلى أن التدابير المزمع اتخاذها والتي تطاول خصوصا الألعاب وأواني المطبخ، ستتوسع لتشمل الإنتاج المحلي، من دون تحديد جدول زمني.
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