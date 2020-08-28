نجم ريال مدريد في طريقه إلى البريمييرليغ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم ريال مدريد الإسباني، خاميس رودريغيز، في طريقه للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" نقلا عن الصحفي الإيطالي تانكيردي بالميري، قوله إن رودريغيز وافق على البنود المالية الشخصية للانتقال إلى إيفرتون، الذي يشرف على تدريبه، المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأضاف بالميري، أن رودريغيز سيتقاضى 4.03 مليون إسترليني في العام الواحد مع الـ"توفيز"، ما يعني أنه وافق على تخفيض راتبه الأسبوعي مع ريال مدريد والذي يبلغ 140 ألف إسترليني في الأسبوع، ويتوقع أن يمتد عقده الجديد لمدة 4 أعوام.

وكان رودريغيز قد انتقل إلى ريال مدريد عام 2014 عندما كان أنشيلوتي مدربا للفريق الملكي، وعاد الاثنان للعمل معا، عندما انضم الدولي الكولومبي إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وبقي على إيفرتون الاتفاق مع ريال مدريد على قيمة الصفقة، علما بأن رئيس النادي الإسباني فلورنتينو بيريز، سبق وأن صرح بأن على ناديه بيع بعض اللاعبين قبل إجراء تعاقدات جديدة هذا الصيف، وهو يطالب بـ22.5 مليون إسترليني مقابل التخلي عن رودريغيز.