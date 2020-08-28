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رئيس الوزراء الياباني يعلن استقالته لأسباب صحية

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سعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 28 أغسطس 2020

أرشيفية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ، تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة اليابانية بعد ان تدهورت حالته الصحية منذ منتصف يوليو الماضي.

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وقال آبي "ان إجراءات الرعاية الطبية اللازمة لوضعه الصحي سوف تعيقه عن التعامل مع أزمة انتشار ".

واضاف خلال مؤتمر صحفي "لا يمكنني أن أكون رئيسا للوزراء إذا لم أستطع اتخاذ أفضل القرارات للشعب ،وقررت التنحي عن منصبي".

وتولى شينزو آبي منصب رئاسة الحكومة اليابانية في العام 2012 ليمضي اطول فترة في المنصب.

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