إدارة منفذ شحن الحدودي تتسلم جهازاً للفحص بالأشعة

الجمعة 28 أغسطس 2020

أرشيفية

سلمت قوة الواجب السعودية بمحافظة المهرة ،اليوم ، إدارة منفذ شحن الحدودي ،جهازاً للفحص بالأشعة ،وذلك ضمن جهود دعم الحكومة لحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

الجدير ذكره ان الجهاز سيعمل على تمكين الاجهزة الأمنية بجمرك منفذ شحن من أداء مهامها في ضبط محاولات عمليات تهريب الأسلحة والممنوعات ، وهي من تقوم بتأمين قطع الغيار والصيانة لكافة وسائل التفتيش بالجمرك.