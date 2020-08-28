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676 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في لبنان

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سجلت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الجمعة، 676 إصابة جديدة بفيروس ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 15613.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالتي وفاة جديدتين ما يرفع عدد الوفيات إلى 148.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 4260 حالة.

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