شكرا لقرائتكم خبر عن 676 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالتي وفاة جديدتين ما يرفع عدد الوفيات إلى 148.
وبلغ عدد الحالات الحرجة 90 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 4260 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر 676 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.