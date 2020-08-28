بعد النزاع العشائري.. وصول اكثر من ٧٠ عجلة عسكرية الى حسينية المعامل

افاد مصدر امني، الجمعة، بوصول اكثر من ٧٠ عجلة عسكرية الى حسينية المعامل بعد النزاع العشائري في المنطقة. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "اكثر من ٧٠ همر تابعة للفرقة ١١ وصلت الى منطقة حسينية المعامل شرق بغداد للسيطرة على الوضع". واضاف ان "القوة بأمرة رئيس اركان الفرقة". واصيب خمسة اشخاص بجراح مختلفة جراء اندلاع نزاع عشائري الذي اندلع بقضاء الحسينية شمال شرق العاصمة.

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