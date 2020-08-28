الموقف الوبائي لصحة الكرخ

ونشرت الدائرة في بيان تلقته الخليج 365، قائمة باعداد وعناوين الحالات المشخصة بالاصابة مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم : أبو غريب ——— 18

ابو دشير ——— 9

الاعلام ———— 7

البياع ———— 10

التاجي ———- 9

التراث ———- 1

الحارثية ———- 1

الحرية ———- 72

الدورة ———- 29

الدولعي ——— 3

السيدية ——— 7

الشرطة الرابعة ——— 2

الشعلة ——— 21

الشالجية ——— 4

الصالحية ——— 3

الطارمية ——— 26

الطوبجي ——— 3

العامرية ———- 15

العطيفية ——- 5

العلاوي ———- 3

الغزالية ———- 27

القادسية ——— 6

الكاظمية ——— 18

اللطيفية ——— 6

المحمودية ——- 31

المشاهدة ——- 3

المنصور ———- 15

الوشاش ———- 1

اليرموك ———- 8

اليوسفية ———- 4

جكوك ————- 3

حي الجامعة —— 2

حي الجهاد ——— 11

حي الخضراء ——- 4

حي العامل ——— 38

حي العدل ——— 11

حي الفرات ——— 2

سبع البور ————- 3

صدر اليوسفية ————- 1

كرادة مريم ——— 2

مطار بغداد ——— 1

ناحية الرشيد ——- 4

سكنة جانب الرصافة —- 6 ابو دشير ——— 9الاعلام ———— 7البياع ———— 10التاجي ———- 9التراث ———- 1الحارثية ———- 1الحرية ———- 72الدورة ———- 29الدولعي ——— 3السيدية ——— 7الشرطة الرابعة ——— 2الشعلة ——— 21الشالجية ——— 4الصالحية ——— 3الطارمية ——— 26الطوبجي ——— 3العامرية ———- 15العطيفية ——- 5العلاوي ———- 3الغزالية ———- 27القادسية ——— 6الكاظمية ——— 18اللطيفية ——— 6المحمودية ——- 31المشاهدة ——- 3المنصور ———- 15الوشاش ———- 1اليرموك ———- 8اليوسفية ———- 4جكوك ————- 3حي الجامعة —— 2حي الجهاد ——— 11حي الخضراء ——- 4حي العامل ——— 38حي العدل ——— 11حي الفرات ——— 2سبع البور ————- 3صدر اليوسفية ————- 1كرادة مريم ——— 2مطار بغداد ——— 1ناحية الرشيد ——- 4سكنة جانب الرصافة —- 6 الشفاء:

635

الوفيات:

3

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