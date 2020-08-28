اعلنت امانة بغداد، الجمعة، اعادة فتح مجسر بيروت امام حركة السير. وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال صيانة المرحلة الاولى من مفاصل التمدد العرضية الخاصة بمجسر بيروت للجانب المتوجه من ( منطقة زيونة باتجاه المستنصرية )".



انه "تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه صباح اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".



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