اعلنت امانة بغداد، الجمعة، اعادة فتح مجسر بيروت امام حركة السير.
وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " ملاكاتها في دائرة المشاريع انجزت اعمال صيانة المرحلة الاولى من مفاصل التمدد العرضية الخاصة بمجسر بيروت للجانب المتوجه من ( منطقة زيونة باتجاه المستنصرية )".
انه "تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه صباح اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
انه "تم اعادة افتتاحه امام حركة السير والمرور بعد اغلاقه صباح اليوم الجمعة، وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة".
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