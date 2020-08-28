اصابات وحرائق بعدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع العشائري شمال شرق بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "الاصابات في تزايد نتيجة لاستمرار المواجهات بين العشيريتين".

ولاحقا افاد ذات المصدر ان "حريقا نشب في عدد من المنازل، جراء استمرار النزاع العشائري الذي وقع في قضاء الحسينية شمال شرق العاصمة.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان النزاع لاخماد الحريق الذي اندلع نتيجة النزاع".

وكان مصدر امني افاد افاد للسومرية نيوز، ان نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين، في قضاء الحسينية شمال شرق العاصمة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة".