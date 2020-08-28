افاد مصدر امني، الجمعة، ان خمسة اشخاص اصيبوا بجراح مختلفة جراء اندلاع النزاع العشائري الذي اندلع بقضاء الحسينية شمال شرق العاصمة.
ولاحقا افاد ذات المصدر ان "حريقا نشب في عدد من المنازل، جراء استمرار النزاع العشائري الذي وقع في قضاء الحسينية شمال شرق العاصمة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان النزاع لاخماد الحريق الذي اندلع نتيجة النزاع".
وكان مصدر امني افاد افاد للسومرية نيوز، ان نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين، في قضاء الحسينية شمال شرق العاصمة، استخدمت فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة".
كانت هذه تفاصيل خبر اصابات وحرائق بعدد من المنازل والعجلات نتيجة النزاع العشائري شمال شرق بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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