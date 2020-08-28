اندلاع نزاع عشائري شمال شرق بغداد

افاد مصدر امني، الجمعة، ان نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين، في قضاء الحسينية شمال شرق العاصمة.



وقال المصدر للسورمرية نيوز، ان "النزاع استخدمت فيه مختلف الاسلحة المتوسطة والخفيفة".

واشار الى ان "القوات الامنية وصلت بعد اشتداد المناوشات المسلحة، في محاولة منها للسيطرة على الحادثة".

ولم يبين المصدر، فيما اذا كانت هناك ضحايا او اضرار مادية.