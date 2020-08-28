كردستان تعلن تزويد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء

أعلن وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان كمال محمد صالح، الجمعة، عن تزويد الشبكة الوطنية العراقية بـ500 ميغاواط من الكهرباء.
وقال صالح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "إقليم كردستان يزوّد الشبكة الوطنية العراقية بمعدل قدره 500 ميغاواط من الكهرباء وذلك منذ 28 تموز 2020 عن طريق شركتي كار وقيوان".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم لهذا التوليد".
وأوضح وزير كهرباء الإقليم، أن "معدل الـ500 ميكاواط الذي يزوّد الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد، وان هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كردستان".
وأضاف أن "الحكومة الاتحادية تتولى دفع التكاليف المالية للشركتين، وتوفّر الوقود اللازم لهذا التوليد".
وأوضح وزير كهرباء الإقليم، أن "معدل الـ500 ميكاواط الذي يزوّد الشبكة الوطنية العراقية يتم انتاجها من الوحدات التي كانت متوقفة بسبب عدم وجود الوقود اللازم للتوليد، وان هذا التجهيز لا يؤثر سلباً على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة في إقليم كردستان".
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