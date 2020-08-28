مظاهرات بجنوب ليبيا دعما لشباب طرابلس ضد السراج

خرج مئات من الليبيين في مدن الجنوب الليبي، الجمعة، في سبها وأوباري دعما لتظاهرات شباب العاصمة ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية.



وجاب مئات الليبيين بسياراتهم شوارع مدينتي أوباري وسبها رافعين الرايات البيضاء وشعارات ضد حكومة السراج.

وطالب المحتجون بتوفير الخدمات المعيشية وعزل حكومة فايز السراج، وحملت لافتاتهم شعارات من بينها "يا طرابلس ماك بروحك سبها ضمادين جروحك"، بالعامية الليبية، وتشير لتضامن سبها مع طرابلس .



وأكد المتظاهرون في مدن الجنوب الليبي دعمهم الكامل لتظاهرات شباب العاصمة، مؤكدين أنهم خرجوا بعد أن فاض بهم الكيل من فساد وإرهاب حكومة السراج وأنهم مستمرون حتى إسقاطها، تحت شعار "ثورة الفقراء".

كما طالبوا بالإفراج عن المعتقلين من المتظاهرين، وأدانوا الاعتداءات المستمرة من قبل المليشيات على شباب العاصمة التي وصلت إلى إطلاق النار على مظاهراتهم السلمية.



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وخرج متظاهرون في العاصمة الليبية طرابلس بعد دعوة حراك 23 أغسطس أهالي العاصمة طرابلس، اليوم الجمعة، إلى تظاهرة مليونية تحت شعار "جمعة إسقاط السراج."

وحاول المتظاهرون الوصول إلى ميدان الشهداء، رغم حشد الحكومة لعناصر أمنية من المليشيات مدعمة بمدرعات وسيارات مسلحة بأسلحة ثقيلة، وقامت بالفعل بإطلاق النار تجاه المتظاهرين بالقرب من قاعة الشعب بحي الاندلس بطرابلس لمنعهم من الوصول إلى ميدان الشهداء.





ومنذ الأحد يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة فايز اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية، إلى جانب مصراتة، التي تشهد احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.

وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين وهو ما لاقى إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.