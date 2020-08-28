التحالف..اعتراض وتدمير طائرة (مفخخة) باتجاه نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران. التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيا الحوثية نجران

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