شكرا لقرائتكم التحالف: اعتراض مسيّرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن)، الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية مساء الجمعة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض التحالف مسيرة مفخخة أخرى أطلقتها الميليشيات الحوثية صباح اليوم، وأيضا بعد ساعات من إطلاقها صاروخا باليستيا باتجاه نجران.

وصرح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الخميس، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران لاستهداف المدنيين.