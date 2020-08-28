شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة فى تليفزيون موزة وتميم بن حمد "تلفزيون قطر الرسمى" سابقا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في فضحية جديدو لتلفزيون تميم بن حمد أمير قطر والشيخة موزة – تلفزيون قطر الرسمي سابقا- أخطأ مذيع يدعى هيثم البلوشي فى نطق الألقاب الدينية لأسماء شخصيات وعلماء مسيحية لبنانية، ونطقها على الهواء بمصطلحات تحتوى على إهانة لعلماء الدين المسيحي، الأمر الذى رفضه بشده رواد على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدين أنه ليس خطأ المذيع بل مواصلة لسياسة التلفزيون الرسمي القطرى، معتبرين أن هذه الواقعة ستثير أزمة بين قطر ولبنان".

ودشنوا وسم "هشتاج" يحمل عنوان "تلفزيون قطر فاشل" مؤكدين أن المصيبة الكبيرة أن تلفزيون قطر يوظف ناس فى غير تخصصهم ولا يجيدون فى الاعلام ولا لديهم شهادات أو مراكز مثل مساعد منتج ومنتج ومعدين حتى يعرفون أساسيات العمل الإعلامية، مؤكدين أن التلفزيون القطرى فى تدهور بتسليمه فى أياد غير إعلامية تعمل وفقا لمصالح تميم بن حمد.

وحاول الإعلام القطرى يهلل بعدما استقبل البطريرك المارونى الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى فى بكركى بلبنان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثانى يرافقه، رئيس جهاز أمن الدولة القطرى عبدالله محمد الخليفي، سفير دولة قطر محمد بن حسن جابر الجابر، مدير مكتب وزير الخارجية القطرى سعد بن على الخريجى والوفد المرافق، إلا أن السفن تأتى بما لا تشتهى السفن.

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وبعدما تصعدت الفضيحة، أصدر التفلزيون القطرى بيانا يعتذر فيه، قائلا :" يعتذر تلفزيون قطر عن الأخطاء غير المقبولة التى حدثت فى إحدى النشرات أثناء قراءة المذيع لأسماء وألقاب عدد من الشخصيات اللبنانية حيث تمت قراءتها بطريقة غير صحيحة، ويؤكد تلفزيون قطر أنه تم اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء.



تلفزيون قطر فاشل