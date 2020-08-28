شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشهيد وائل طاحون.. جرائم محمود عزت (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة أكسترا نيوز تقريرا مفصلا عن جرائم القيادى الإخوانى محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وكل ما تريد أن تعرفه عن الشهيد وائل طاحون.

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وتعهد عاطف وائل طاحون نجل الشهيد البطل العميد وائل طاحون مفتش مباحث الأمن العام، بحماية الوطن من براثن الإرهاب وأهل الشر.

وقال نجل البطل الشهيد فى كلمة مؤثرة باحتفالية عيد الشرطة: "والدى وزوج أختى قدما حياتهما فداءً لمصر، وهما بالنسبة لى المثل والقدوة، علشان كده أصريت أن أكمل مسيرتهم وأدخل كلية الشرطة مصنع الرجال، ولما استشهدوا لقيت نظرة الناس كلها فخر واعتزاز بيهم، وده أعطانى العزيمة والإصرار لمواصلة الطريق علشان أكون امتداد للأبطال فى تحمل مسؤولية أمن مصر.. ولما دخلت الكلية أنا شوفت التحدى والإصرار فى عيون كل زمايلى الطلبة لمكافحة الإرهاب وأهل الشر".

وأضاف نجل الشهيد: "عاوز أقول للإرهاب واللى واقف وراه إحنا مش هنخلص وهنفضل نحمى بلدنا، وبعاهد كل المصريين على تقديم نفسى أنا وكل زمايلى لحماية وطننا وشعبنا العظيم ودايما تحيا مصر".