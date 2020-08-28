شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فى الجماعات الإرهابية يكشف مبايعة محمود عزت لجماعة التكفير والهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق البشبيشى الباحث فى الجماعات الإرهابية، إن الإخوان بعد ثورة 30 يونيو تعرضت لنكسات كبرى، والنكسة الأولى كانت فى 3 يوليو بالإطاحة بحكمهم الشرير، ثم فض رابعة، وهو الميدان الذى كان يضم حفنة من الإرهابيين، وقد كان القيادى الإرهابى محمود عزت أحد قادة العمليات الإرهابية من ذلك الميدان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن محمود عزت أحد أكبر قيادات الإخوان المسلمين على مستوى مصر والعالم، وقد بايع شكرى مصطفى وجماعة التكفير والهجرة، وهو شخص كان يجيد التخفى والتنقل بحرفية، إلا أن الأمن المصرى تمكن بقدرته من توجيه ضربة جديدة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن الإخوان كانوا يسقطون الأحاديث النبوية على مبادئهم فقط، ويطبقونها فى عدائهم لأى قضية يختارونها، مناشدا الدولة المصرية بعدم رفع الراية البيضاء لأنهم يعتمدون بشكل كبير على الوقت ولا بد من عدم منحهم تلك الفرصة، وهم يتمنون الدخول فى هدنة مع القيادة المصرية.