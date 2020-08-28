شكرا لقرائتكم خبر عن عماد الدين حسين بعد القبض على محمود عزت: الإخوان تعيش اليوم أسوأ أيامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه شعر بالسعادة بعد الضربة الأمنية الموفقة بالقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن ذلك يدل على وعي ويقظة الأمن وقدرته على التتبع، موضحا أن جماعة الإخوان تعيش اليوم أسوأ أيامها، خاصة أنه كان العقل المدبر لتلك الجماعة والمحرك الأساسي للشائعات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامح "مانشيت" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حكم عليه مرتين بالإعدام في قضية التخابر مع حماس، واقتحام الحدود المصرية بمساعدة حزب الله وحماس، وهناك حكم بالمؤبد، وهناك حكم أخر بالمؤبد، وحكم أخر باعتباره مديرا للجماعة بعد مع بديع، مشيرا إلى أنه سيعاد محاكمته في كل تلك القضايا.

وأوضح أنه تورط في العمليات والجرائم التي وقعت في مصر خلال توليه منصب المشرف العام على الجماعة الإرهابية، بعد القبض على قيادات الجماعة.