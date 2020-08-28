10 أكتوبر بدء امتحانات التصفية والمؤجلين لطلاب جامعة الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:



قالت جامعة الأزهر، اليوم الجمعة، إن امتحانات التصفية للفرق النهائية بمختلف الكليات، تبدأ في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن الطلاب المؤجلين من امتحانات الدور الأول، التي أجريت في 4 يوليو الماضي وحتى 28 من الشهر نفسه؛ متاحٌ لهم أداء الامتحانات مع زملائهم من طلاب التصفية في العاشر من أكتوبر المقبل.

وأضافت الجامعة أن الامتحانات تجرى على ثلاثة أيام أسبوعيًّا: (الأحد - الثلاثاء - الخميس) أو(السبت - الاثنين - الأربعاء)، مؤكدة أنه ستتم المتابعة عن كثب للإجراءات الاحترازية التي تتم في إطار حرص الجامعة على تهيئة المناخ المناسب للطلاب والطالبات، لأداء الامتحانات في ظل أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات تتابع الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات؛ من تطهير وتعقيم لكليات وقاعات الامتحانات كافة، إضافة إلى التأكيد على استخدام الماسكات والمطهرات، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في لجان الامتحانات بجميع الكليات.

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