ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء واصلت جهودها خال الساعات الماضية، وحققت نتائج إيجابية أبرزها 13 ألفا و976 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد.

وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى أمكن ضبط 6 قضايا متنوعة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها.