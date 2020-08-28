"البيئة والمسطحات" تضبط 5542 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات جهودهم فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة. الحملات استهدفت حماية الثروة السمكية والبيئة والمحميات الطبيعية، وأسفرت عن ضبط 554 قضية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية. وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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