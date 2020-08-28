إصابات "كورونا" في بيلاروسيا تتجاوز الـ71 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ما يزيد عن 181 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عددالإصابات إلى 71346 شخصًا على مستوى البلاد.
البيلاروسية، أن 69 ألفًا و887 شخصًا قد تعافوا من المرض وخرجوا من المستشفيات منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.
وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "بيلتا نيوز"
وأضاف البيان أن عدد أصحاب الأمراض المزمنة، الذين توفوا من جراء الإصابة بـ"كوفيد-19"، بلغ 667 شخصًا.
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