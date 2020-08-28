توزيع 1805 كراتين من التمور للأسر بالحديدة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 1,805 كراتين من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,805 أسر نازحة. ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 3,000 طن من التمور مقدمة من حكومة المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني. من جانب آخر، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2,925 كرتونا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتي البيضاء وردمان بمحافظة البيضاء، استفاد منها 2,925 أسرة نازحة. وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2000 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مدينة لحج بمحافظة لحج، استفاد منها 2000 أسرة نازحة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت 491 مشروعًا. من جهة أخرى، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم 100 طن من التمور هدية المملكة لجمهورية زامبيا. وسلّم المساعدات - نيابة عن المركز - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى زامبيا أسامة بن محمد كرنشي لوزير الشؤون الخارجية الزامبي جوزيف ملانجي في مقر الوزارة بالعاصمة لوساكا. وعبر الوزير جوزيف ملانجي عن شكره وامتنانه للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على الدعم الدائم والمتواصل، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على ما يوليه من اهتمام بتقديم تلك المساعدات. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.



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