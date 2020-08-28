غوتيريش: على الشعب اللبناني إيجاد الحلول لمشاكله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ دقيقتين آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 8:12 مساءً غوتيريش في حديث لـ”العربية” قال الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه على الشعب اللبناني إيجاد الحلول لمشاكله، كما يجب بناء دولة من دون أن تكون مستغلة من أحد، كما امل التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان.

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