كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "بعد الإمارات والبحرين".. الأردن ثالث المنضمين لتجارب لقاح كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبحت المملكة الأردنية الهاشمية ثالث دولة في المنطقة تستضيف المرحلة الثالثة من التجارب السريرية العالمية للقاح "كوفيد-19" غير النشط التي أطلقتها "جي 42 للرعاية الصحية" و"سينوفارم سي إن بي جي"، حيث ستكون العاصمة الأردنية عمّان المقر الرئيسي للتجارب التي ستقام في المملكة.

وستعزز هذه المرحلة الجديدة من التجارب النجاح الكبير الذي حققته حملة "لأجل الإنسانية" في كل من الإمارات والبحرين، والاستمرار في توسيع وتعميق نطاق التجارب في الأسواق الأخرى.

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ويجري حالياً البحث عن متطوعين للمشاركة في التجارب، تحت إدارة وزارة الصحة الأردنية في مستشفى الأمير حمزة في عمّان، وستّتبع التجارب ذات البروتوكولات السريرية التي وضعها برنامج لأجل الإنسانية لنظيرتها الجارية في الإمارات والبحرين، وستشكل النتائج النهائية جزءاً من التحليل والتقييم الشامل للبروتوكولات المتبعة خلال التجارب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام".