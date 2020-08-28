كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتفاضة طرابلس تواجه القمع من مليشيات الوفاق (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المظاهرات ضد الوفاق ورئيس الحكومة فايز السراج في طرابلس منذ نحو أسبوع، ينديدا فيها المتظاهرين بفساد وتردي الأوضاع وإهدار الأموال على المرتزقة الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا فضت الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق بالقوة المظاهرات في ميدان الشهداء بوسط العاصمة طرابلس.

وأعادت الميليشيات نشر عناصرها داخل المدينة وضواحيها وأقامت سلسلة بوابات أمنية ونقاط تفتيش على الطرق الرئيسية والفرعية، وفقُا لما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

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وندد بيان لـ"حراك أغسطس" بنشر الميليشيات المسلحة في شوارع طرابلس واستمرار عمليات الاعتقال ومداهمة منازل المحتجين، مطالبا بالإفراج عن المعتقلين الذين وصل عددهم إلى 600 ليبي.