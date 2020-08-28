كتب هاني نصر العربي في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الإمارات لمجلس الأمن: تركيا تسعى لزرع الفوضي بالوطن العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإمارات العربية المتحدة في رسالة لمجلس الأمن، اليوم الجمعة، ردًا على أنقرة، أن تركيا تسعى لزرع الفتنة والفوضى في العالم العربي، وأن ما تقوم به في سوريا من عمليات عسكرية تُعد انتهاكًا صارخ للقانون الدولي.

كانت تركيا قالت في رسالتها إن "السياسات التخريبية للإمارات لقمع الحركات الديمقراطية في المنطقة، والسعي للسيطرة على المنطقة، تسببت في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص في اليمن"، على حد زعمها.

واعتبرت الإمارات رسالة تركيا "محاولة لتحويل الانتباه عن تصرفاتها الخطيرة، وانتهاج سياسة عدوانية"، مشيرة إلى أن "تركيا نقطة وصول وعبور لمقاتلي داعش إلى أفغانستان وآسيا الوسطى".

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وتابعت رسالة الإمارات أن "تركيا تهدد باستخدام المهاجرين لتعزيز أهدافها التي تتسم بجنون العظمة".

وتزايد التوتر مؤخرا بين الإمارات وتركيا، خصوصا بعد أن قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن "أبوظبي ارتكبت أعمالا ضارة في ليبيا وسوريا" متوعدا إياها بالقول "سنحاسبها في المكان والزمان المناسبين".

وجاء في نص للمقابلة نشرته بالتركية وزارة الدفاع التركية "يجب سؤال أبوظبي ما الدافع لهذه العدائية، هذه النوايا السيئة، هذه الغيرة".