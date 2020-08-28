فيديو: يونس الميموني
تباينت ردود أفعال المواطنين بين من رفض قرار سلطات إقليم الفحص أنجرة بإغلاق شواطئ القصر الصغير، ومؤيد له.
واعتبر الرافضون لقرار السلطات المذكور أن شواطئ إقليم الفحص أنجرة تعد المتنفس الوحيد للمصطافين، وأصحاب بيوت، وشقق الاصطياف، وكذا الممتهنين للتجارة الموسمية، بعد إغلاق شواطئ عدد من الأقاليم، والعمالات، بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مواطنون أن الشواطئ غير متسببة في “كوفيد-19″، إذ إنها تبقى فقط عاملا من عوامل الإصابة بالجائحة، بينما استحسن آخرون القرار، على اعتبار أن الوضعية الوبائية في البلاد تتطلب مزيدا من تظافر الجهود، واتخاذ إجراءات صعبة في بعض الأحيان للحد من انتشار كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بين الإشادة بقرار إغلاق شواطئ الفحص أنجرة ورفضه.. مواطنون: هذا متنفسنا الوحيد – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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