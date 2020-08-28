العثماني: ينبغي الاشتغال على الأبعاد الاجتماعية والثقافية لتقوية حضور المرأة في المؤسسات

استقبل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الجمعة، وفدا عن ائتلاف”المناصفة دابا” الذي قدم له الكتاب الأبيض الذي أعده الائتلاف حول المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي.

وأشاد رئيس الحكومة بعمل الائتلاف واشتغاله على قضية نبيلة ومهمة تحتاج لنضال مستمر، وقال إنه لا يمكن أن يكون إلا مع تطوير وتحسين مستوى حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار، مشيرا إلى اهتمامه الشخصي وإلى انخراط الحكومة لتحقيق المبادئ الدستورية والمقتضيات القانونية ذات الصلة.

من جهتهم، أوضح أعضاء وفد ائتلاف”المناصفة دابا”، العمل الذي يقوم به هذا الأخير، والمنهجية التي اشتغل بها وأعد بها “كتاب أبيض من أجل المناصفة في المجال السياسي والمؤسساتي”، وسعيه لتفعيل المناصفة المنصوص عليها دستوريا في أفق سنة 2030، مؤكدين أنهم بدأوا العمل على هذا المسعى منذ ثلاث سنوات، ويهدفون لمناصفة شاملة تهم الجانب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي. وعبر أعضاء الوفد عن أملهم في دعم رئيس الحكومة لمقترحاتهم وإعطائها دفعة، معتبرين أن استقباله لهم والنقاش المفتوح الذي ساد اللقاء أمر إيجابي ومشجع.

Advertisements

وقد أكد رئيس الحكومة في ختام اللقاء أن مقترحات الائتلاف المتعلقة بتعديل عدد من القوانين لضمان تمثيلية أكبر للمرأة في المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الحكامة، ستحظى بالدراسة والعناية اللازمة، والسعي لتنزيل مايمكن تنزيله، مع مواصلة النقاش والحوار والجهود فيما يتعلق بالقضايا التي تحتاج لبعض الوقت وللتطوير، في أفق تحصين مكتسبات المرأة قانونيا.

كما أشار رئيس الحكومة للأبعاد الاجتماعية والثقافية لموضوع تقوية حضور المراة في المؤسسات، والتي ينبغي الاشتغال عليها لتحفيز النساء على المشاركة في الحياة السياسية والشأن العام، وبث روح الأمل في المستقبل، والعمل بمنهجية تشاركية ومنطق التعاون لتحقيق التقدم المنشود.