شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر طائرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية والان مع التفاصيل

الجمعة 28 أغسطس 2020 أرشيفية دمرت قوات التحالف المشتركة ،اليوم الجمعة ، طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية. واوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) "أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

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